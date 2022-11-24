Погибшие в ДТП на трассе под Липецком приехали из ЛНР

Двое взрослых и двое детей, которые погибли на трассе М-4 «Дон» под Липецком, были жителями Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
Смертельное ДТП произошло ночью 24 ноября. Автомобиль SKODA врезался в световую опору, в результате чего погибли четыре человека.
«Все погибшие — из Луганской Народной Республики», — уточнил источник агентства.
Среди погибших водитель, его пассажирка 1991 года рождения и двое мальчиков 10 и 12 лет. В салоне машины также находилась пятилетняя девочка, она доставлена в больницу.