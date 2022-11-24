Россия не будет принимать «скоропалительных мер» после ответа Польши на ракетный инцидент

Правительство России не станет принимать каких-либо скоропалительных мер в связи с реакцией польских властей на инцидент с падением ракет. Об этом сообщили в МИД РФ.
Ранее в польском дипломатическом ведомстве запросили у Москвы «разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Как ответили в МИД, Минобороны России предоставило Варшаве исчерпывающую информацию по данной теме, в том числе доказательства непричастности ВС РФ к инциденту, передает РИА Новости.
«В итоге польские официальные власти также вынуждены были признать, что это "не было нападением России на территорию Польши"», — сообщили в ведомстве.
Представители МИД добавили, что 16 ноября они вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского. Дипломату «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».