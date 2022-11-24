Россия не будет принимать «скоропалительных мер» после ответа Польши на ракетный инцидент

Ранее в польском дипломатическом ведомстве запросили у Москвы «разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Как ответили в МИД, Минобороны России предоставило Варшаве исчерпывающую информацию по данной теме, в том числе доказательства непричастности ВС РФ к инциденту, передает РИА Новости.