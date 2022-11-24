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Россия не будет принимать «скоропалительных мер» после ответа Польши на ракетный инцидент

Политика
Россия не будет принимать «скоропалительных мер» после ответа Польши на ракетный инцидент

Правительство России не станет принимать каких-либо скоропалительных мер в связи с реакцией польских властей на инцидент с падением ракет. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее в польском дипломатическом ведомстве запросили у Москвы «разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Как ответили в МИД, Минобороны России предоставило Варшаве исчерпывающую информацию по данной теме, в том числе доказательства непричастности ВС РФ к инциденту, передает РИА Новости.

«В итоге польские официальные власти также вынуждены были признать, что это "не было нападением России на территорию Польши"», — сообщили в ведомстве.

Представители МИД добавили, что 16 ноября они вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского. Дипломату «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу».
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