Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи и его правительство «болванами»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон резко высказалась о президенте Южной Кореи Юне Соке Еле и правительстве. Она заявила, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны.
По ее мнению, Южная Корея как «верный пес» повторяет слова США о «самостоятельных санкциях» против КНДР.
«Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте. Непонятно, почему граждане молча смотрят на то, как их "власть", Юн Сок Ель и другие идиоты, своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию», — передает слова сестры лидера КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее стало известно, что Южная Корея ввела санкции против 15 северокорейских физических лиц и 16 организаций Северной Кореи в связи с ракетными пусками КНДР.