Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи и его правительство «болванами»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон резко высказалась о президенте Южной Кореи Юне Соке Еле и правительстве. Она заявила, что любые санкции со стороны Сеула бесполезны.