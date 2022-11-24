Большинство россиян выступают за объявление 31 декабря постоянным выходным

Большинство россиян хотят, чтобы последний день декабря был официальным выходным днем. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
За вариант сделать 31 декабря выходным проголосовали 83% соотечественников. Респонденты объяснили это тем, что в последний день первого месяца зимы «все равно никто особо не работает», пишет РИА Новости.
Против, согласно данным исследования, выступили всего лишь 6% участников опроса. По их мнению, новогодние каникулы и так слишком длинные в России.
Опрос проводился с 21 по 23 ноября. Участниками исследования стали 1600 респондентов.