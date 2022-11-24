Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Большинство россиян выступают за объявление 31 декабря постоянным выходным

Общество
Большинство россиян выступают за объявление 31 декабря постоянным выходным

Большинство россиян хотят, чтобы последний день декабря был официальным выходным днем. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

За вариант сделать 31 декабря выходным проголосовали 83% соотечественников. Респонденты объяснили это тем, что в последний день первого месяца зимы «все равно никто особо не работает», пишет РИА Новости.

Против, согласно данным исследования, выступили всего лишь 6% участников опроса. По их мнению, новогодние каникулы и так слишком длинные в России.

Опрос проводился с 21 по 23 ноября. Участниками исследования стали 1600 респондентов.
31 декабря выходной россия новый год
Военкоры ФАН
Лучшие в аду