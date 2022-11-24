Самолет S7 вылетел в Новосибирск после экстренной посадки в Благовещенске

Воздушное судно вылетело из Владивостока в Новосибирск в 02:07 по московскому времени. В 04:25 пилот самолета запросил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Борт развернулся над Амурской областью и отправился на запасной аэродром Благовещенска, пишет РИА Новости.