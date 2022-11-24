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Самолет S7 вылетел в Новосибирск после экстренной посадки в Благовещенске

Происшествия
Самолет S7 вылетел в Новосибирск после экстренной посадки в Благовещенске

Самолет авиакомпании S7 возобновил полет до Новосибирска после приземления в Благовещенске. Об этом сообщили в аэропорту столицы Приамурья.

Воздушное судно вылетело из Владивостока в Новосибирск в 02:07 по московскому времени. В 04:25 пилот самолета запросил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Борт развернулся над Амурской областью и отправился на запасной аэродром Благовещенска, пишет РИА Новости.

«Самолет приземлился в 11:21 (5:21 по московскому времени). Пассажира с борта забрали медики и увезли в медучреждение для оказания помощи. Борт готовится к вылету далее по маршруту», — отметили в аэропорту Благовещенска.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Москва — Астрахань, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной смены курса стал сработавший датчик о неисправности гидросистемы.
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