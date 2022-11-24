Петиция с просьбой переименовать Россию в Московию появилась на сайте офиса Зеленского

Энтузиасты создали петицию с просьбой переименовать Россию в Московию. Документ внесен на сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского.
К настоящему моменту петиция набрала 50 голосов. Для рассмотрения ей необходимо 25 тысяч подписей. До окончания срока сбора осталось 93 дня.
«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация"», — говорится в петиции.
Ранее Зеленский сообщил о сложной ситуации с электроснабжением на Украине. По его словам, без электричества остались жители практически половины регионов страны.