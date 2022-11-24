Четыре человека стали жертвами ДТП в Липецкой области

Смертельная авария произошла на трассе М4 «Дон» в Липецкой области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщали в региональном УМВД.
Авария произошла в 03:30 по московскому времени. На платном участке трассы М4 «Дон» в сторону Москвы легковой автомобиль Soda врезался в световую опору. Водитель и трое пассажиров погибли на месте.
«В результате ДТП водитель и трое пассажиров — женщина 1991 года рождения, двое мальчиков десяти и 12 лет — погибли на месте», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в аварии пострадала пятилетняя девочка. Медики увезли ее в региональную больницу. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.