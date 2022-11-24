Блогера Некоглая выдворяют в Армению за пародию на подвиг российского военного

До этого Некоглай практически две недели находился в центре временного содержания мигрантов. Ранее Генпрокуратуру и МВД России попросили проверить на предмет дискредитации ВС России ролик, в котором он высмеял подвиг российского солдата, дважды откинувшего сброшенные на него с украинского дрона гранаты.