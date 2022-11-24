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Блогера Некоглая выдворяют в Армению за пародию на подвиг российского военного

Общество
Блогера Некоглая выдворяют в Армению за пародию на подвиг российского военного

Скандально известный блогер Некоглай отправится из России в Ереван 24 ноября. Его выдворяют из страны после видео с пародией на подвиг российского военнослужащего, информацию об этом передает РЕН ТВ.

Известно, что Некоглай является гражданином Молдавии. Отправить его на родину не получилось из-за отмененного авиасообщения между Россией и республикой. Известно, что блогера также оштрафовали на 5 тысяч рублей.

До этого Некоглай практически две недели находился в центре временного содержания мигрантов. Ранее Генпрокуратуру и МВД России попросили проверить на предмет дискредитации ВС России ролик, в котором он высмеял подвиг российского солдата, дважды откинувшего сброшенные на него с украинского дрона гранаты.
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