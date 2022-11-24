Илон Маск нашел в штаб-квартире Twitter футболки с ультралиберальным лозунгом

Американский бизнесмен Илон Маск обнаружил в штаб-квартире социальной сети Twitter шкаф, набитый футболками с политическим лозунгом StayWoke. Слоганом пользуются представители ультралиберального движения, передал телеканал Sky News.
Необычную находку миллиардер продемонстрировал в личном Twitter-аккаунте. На опубликованной видеозаписи можно увидеть полки с большим количеством футболок, на который красуется надпись «Оставайтесь пробужденными».
«Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьезно», — указал Илон Маск, дополнив пост смеющимся смайликом.
Позже предприниматель, в октябре завершивший сделку по покупке Twitter, анонсировал скорое появление нового мерча социальной сети. Английское слово woke в лозунге заменят на work, что изменит смысл надписи — «Оставайтесь на работе» будет гласить обновленный лозунг.
Ранее стало известно, что Илон Маск планирует добавить в Twitter шифрование личных сообщений. Таким образом платформа намерена повысить конфиденциальность пользователей.