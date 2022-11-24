Илон Маск нашел в штаб-квартире Twitter футболки с ультралиберальным лозунгом

Позже предприниматель, в октябре завершивший сделку по покупке Twitter, анонсировал скорое появление нового мерча социальной сети. Английское слово woke в лозунге заменят на work, что изменит смысл надписи — «Оставайтесь на работе» будет гласить обновленный лозунг.