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Илон Маск нашел в штаб-квартире Twitter футболки с ультралиберальным лозунгом

Общество
Илон Маск нашел в штаб-квартире Twitter футболки с ультралиберальным лозунгом

Американский бизнесмен Илон Маск обнаружил в штаб-квартире социальной сети Twitter шкаф, набитый футболками с политическим лозунгом StayWoke. Слоганом пользуются представители ультралиберального движения, передал телеканал Sky News.

Необычную находку миллиардер продемонстрировал в личном Twitter-аккаунте. На опубликованной видеозаписи можно увидеть полки с большим количеством футболок, на который красуется надпись «Оставайтесь пробужденными».

«Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьезно», — указал Илон Маск, дополнив пост смеющимся смайликом.

Позже предприниматель, в октябре завершивший сделку по покупке Twitter, анонсировал скорое появление нового мерча социальной сети. Английское слово woke в лозунге заменят на work, что изменит смысл надписи — «Оставайтесь на работе» будет гласить обновленный лозунг.

Ранее стало известно, что Илон Маск планирует добавить в Twitter шифрование личных сообщений. Таким образом платформа намерена повысить конфиденциальность пользователей.
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