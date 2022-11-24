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Спасатели нашли труп мужчины на месте пожара в Красногвардейском районе Петербурга

Происшествия
Спасатели нашли труп мужчины на месте пожара в Красногвардейском районе Петербурга

Пожар произошел в двухкомнатной квартире в Красногвардейском районе Петербурга. На месте возгорания спасатели обнаружили труп местного жителя, сообщили в городских экстренных службах.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 24 ноября в 06:46. Огнем была объята «двушка» по адресу Пискаревский проспект, дом 17, корпус 2. В квартире фиксировалось горение на площади 2 «квадрата».

Пожар удалось локализовать в 07:14. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и полтора десятка спасателей.

Минувшим вечером пассажирский автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве. В результате ЧП движение в сторону Подмосковья было перекрыто.
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