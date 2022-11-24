Регина Тодоренко снялась в постельной сцене во время беременности

Ведущая Регина Тодоренко начала сниматься в «Ледниковом периоде» после рождения второго сына. Но работу она не забрасывала и во время беременности.
Тодоренко активно занималась съемками в сериале «Секреты семейной жизни». И во время беременности ей впервые пришлось поучаствовать в постельной сцене. Хотя интимного эпизода в изначальном сценарии не было.
«Вот здесь абстрагироваться оказалось крайне сложно, потому что на тот момент я уже была на раннем сроке беременности, о чем никто на площадке не знал. Чтобы психологически отстраниться от этого обстоятельства, я говорила себе: "Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна"», — рассказала телеведущая в беседе с «Антенной-Телесемь».
Регина Тодоренко из-за переживаний обратилась за советом к мужу. Певец Влад Топалов указал, что если она планирует и дальше развиваться в этой профессии, телеведущей придется пройти этот актерский вызов.
После рождения второго сына прошло несколько месяцев, но Тодоренко решила не засиживаться в декретном отпуске. В результате на телеведущую свалилось много критики. Влад Топалов решил заступиться за супругу.