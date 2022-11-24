Рогов указал на отсутствие результатов заявлений МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Заявления Международного агентства по атомной энергетике, касающиеся ситуации вокруг АЭС в Запорожской области, не дают никаких результатов. На это обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.
По словам общественника, российская сторона неоднократно передавала специалистам МАГАТЭ необходимые документы. Однако эксперты даже не начали решать проблему.
«Мы не видим никаких результатов заявлений МАГАТЭ. Более того, все переданные им документы ни к чему не привели. Доверия к западным гарантам, в том числе международным организациям, лично у меня нет», — заявил Рогов.
При этом ранее в Росэнергоатоме подтвердили, что Москва по-прежнему намерена продолжать взаимодействия с агентством. Однако, как указал советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, на данный момент осмотры ЗАЭС со стороны инспекторов не имеют смысла.
Меж тем МАГАТЭ сообщило об очередном отключении станции от внешних источников электроснабжения. По данным организации, сейчас Запорожская АЭС работает за счет собственных дизельных генераторов.