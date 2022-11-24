Рогов указал на отсутствие результатов заявлений МАГАТЭ по Запорожской АЭС

При этом ранее в Росэнергоатоме подтвердили, что Москва по-прежнему намерена продолжать взаимодействия с агентством. Однако, как указал советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, на данный момент осмотры ЗАЭС со стороны инспекторов не имеют смысла.