Власти Горловки сообщили о гибели пенсионера при обстреле со стороны Украины

Мирный житель Горловки 1951 года рождения погиб в результате ранения, полученного в ходе обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
Мужчина был ранен 23 ноября во время очередной украинской атаки. Обстрелу подвергся поселок шахты им. Н. А. Изотова. Градоначальник выразил соболезнования семье погибшего.
«Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался. Светлая память», — говорится в сообщении.
При обстреле Херсонской области ранее пострадала десятилетняя девочка. Во время удара школьница собиралась на прогулку, ее завалило обломками.