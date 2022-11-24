Депутат ЕП Мариани: резолюция о терроризме приближает конфликт Европы и России

По его словам, вместо попыток разрешить конфликт на Украине мирным путем Европарламент лишь вносит вклад в его эскалацию. Организация навесила на Россию «позорную санкцию». Мариани напомнил, что подобные меры не применялись даже в отношении «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ).