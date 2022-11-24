Европейский парламент резолюцией о признании России «государством-спонсором терроризма» подталкивает страны к столкновению. Такое мнение высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
По его словам, вместо попыток разрешить конфликт на Украине мирным путем Европарламент лишь вносит вклад в его эскалацию. Организация навесила на Россию «позорную санкцию». Мариани напомнил, что подобные меры не применялись даже в отношении «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
«Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война», — добавил депутат Европарламента.
Более того, западные страны отказываются осуждать Киев за обстрелы Запорожской атомной электростанции. Как сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, участники заседания СБ ООН слишком увлеклись обвинениями в адрес России.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация