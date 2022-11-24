Украинские беженцы пожаловались на подавленное состояние из-за решения властей Ирландии

Около двухсот украинских беженцев были выселены из отеля в Дублине и отправлены в пригород. В скором времени их ожидает очередная смена места жительства, из-за чего состояние многих из них «подавленное и удрученное», сообщило RTE Radio.
Одна из беженок призналась, что все хотят остаться в прежнем отеле. Многие, по ее словам, нашли работу в данном районе, поэтому переезд для них будет означать увольнение. Усугубляет ситуацию и тот факт, что власти Ирландии до сих пор молчат о конечном месте назначения.
«Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены», — отметила украинка.
Директор одной из местных школ Шивон МакКиран также призналась, что испытывает жалость по отношению к беженцам. По ее словам, у них нет никакого права голоса при выборе места жительства.