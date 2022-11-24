Украинские беженцы пожаловались на подавленное состояние из-за решения властей Ирландии

Одна из беженок призналась, что все хотят остаться в прежнем отеле. Многие, по ее словам, нашли работу в данном районе, поэтому переезд для них будет означать увольнение. Усугубляет ситуацию и тот факт, что власти Ирландии до сих пор молчат о конечном месте назначения.