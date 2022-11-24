Rebelión: Украина оказалась близка к трагической ситуации в преддверии зимы

Журналист указал, что украинские власти уверенно заявляют «о скорой победе» в конфликте с Россией. Однако половина жителей страны уже сейчас живут без электроснабжения, а улицы «завалены снегом». При этом, как указал автор статьи, населению еще только предстоит столкнуться с настоящей трагедией в лице «генерала зимы».