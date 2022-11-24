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Rebelión: Украина оказалась близка к трагической ситуации в преддверии зимы

Политика
Rebelión: Украина оказалась близка к трагической ситуации в преддверии зимы

Киевский режим оказался на грани трагической ситуации в преддверии зимы. Об этом в статье для испанского издания Rebelión написал обозреватель Фабрицио Казари.

Журналист указал, что украинские власти уверенно заявляют «о скорой победе» в конфликте с Россией. Однако половина жителей страны уже сейчас живут без электроснабжения, а улицы «завалены снегом». При этом, как указал автор статьи, населению еще только предстоит столкнуться с настоящей трагедией в лице «генерала зимы».

«Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы», — говорится в публикации.

По данным обозревателя, холода на Украине будут держаться с декабря по март. Национальная армия, в свою очередь, сейчас дезориентирована и заходит только в оставленные российскими войсками населенные пункты.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с электроснабжением в 11 областях страны, включая Киев. 23 ноября полностью обесточенными оказались сразу половина регионов.
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