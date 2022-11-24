Алессандро Микеле ушел с должности креативного директора Gucci

Алессандро Микеле освободил должность креативного директора Gucci. Соответствующее заявление опубликовала группа компаний Kering, владеющая брендом.
Микеле был креативным директором модного дома Gucci с 2015 года. Как отметили во французской группе компаний, модельер смог сыграть фундаментальную роль в формировании бренда и оставался верным кодексам Дома.
«Компания Gucci сегодня объявляет, что Алессандро Микеле уходит с поста креативного директора Gucci. Алессандро Микеле стоял у творческого руля Дома с 21 января 2015 года и сыграл фундаментальную роль в формировании бренда таким, какой он сегодня, благодаря своему новаторскому творчеству, оставаясь верным известным кодексам Дома», — говорится в сообщении.
Дизайнерское бюро Gucci продолжит развивать направление модного дома. Кто станет преемником Алессандро Микеле, не сообщается.
Другая французская компания, Estee Lauder, собирается выкупить модный дом Tom Ford. Сделка оценивается в 2,8 миллиарда долларов.