Прокуратура Чукотки проверит информацию о загрязнении Берингова моря нефтепродуктами

Прокуратура Чукотки намерена провести проверку информации о разливе нефтепродуктов в акватории Берингова моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О «топливном пятне» в заливе Лаврентия ранее заявила администрация Чукотского района. Информация об этом также направлена в Росприроднадзор.
«Прокуратурой региона… организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района», — говорится в сообщении.
Ранее на загрязнение воды в реке Магызе пожаловались жители поселка в Хакасии. По их словам, это является следствием деятельности золотодобытчиков.