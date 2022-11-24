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Прокуратура Чукотки проверит информацию о загрязнении Берингова моря нефтепродуктами

Происшествия
Прокуратура Чукотки проверит информацию о загрязнении Берингова моря нефтепродуктами

Прокуратура Чукотки намерена провести проверку информации о разливе нефтепродуктов в акватории Берингова моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О «топливном пятне» в заливе Лаврентия ранее заявила администрация Чукотского района. Информация об этом также направлена в Росприроднадзор.

«Прокуратурой региона… организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района», — говорится в сообщении.

Ранее на загрязнение воды в реке Магызе пожаловались жители поселка в Хакасии. По их словам, это является следствием деятельности золотодобытчиков.
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