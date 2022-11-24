Четверо школьников получили ранения при стрельбе у салона красоты в Филадельфии

Журналисты пишут, что неизвестные открыли огонь из проезжающего внедорожника и целились в салон красоты. Информации о состоянии пострадавших не озвучивалось. На месте стрельбы замечены сотрудники полиции, район происшествия оцепили сигнальной лентой.