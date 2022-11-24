Четверо школьников получили ранения при стрельбе у салона красоты в Филадельфии

Очередная стрельба произошла в квартале от учебного заведения в штате Филадельфия (США). В результате ЧП пострадали минимум четверо детей — две 15-летние сестры и двое 16-летних юношей, сообщили местные СМИ.
Журналисты пишут, что неизвестные открыли огонь из проезжающего внедорожника и целились в салон красоты. Информации о состоянии пострадавших не озвучивалось. На месте стрельбы замечены сотрудники полиции, район происшествия оцепили сигнальной лентой.
Ранее трое подростков получили ранения при стрельбе в американском ТЦ в штате Мэриленд. Врачи оценивали состояние одного из пострадавших как тяжелое.