Ямальский фермер занялся восстановлением поголовья Приобской аборигенной лошади

Ветеринары Салехарда провели чипирование Приобских аборигенных лошадей. Восстановлением поголовья животных занялся ямальский фермер Симон Васильев.
Для удобства каждую лошадь поселили в личные номера. Врачи вживляют чип в мышцы Приобских аборигенных скакунов, а через секунду считыватель определяет номер, пишет «Ямал-Медиа».
«Имеет маленький размер, то есть никак не влияет на организм. Он просто вживляется, и все. Остается пожизненно у лошади внутри организма», — объяснил ветврач Андрей Лисин.
Всего специалистам предстояло вживить чипы в 13 лошадей. Процедуру начали со старших особей. Такая мера позволит четко зафиксировать работу по восстановлению поголовья животных.
После специалисты отправят генетический материал каждой лошади в московский НИИ коневодства. Ученые уверены, что на Ямале находится исчезающая порода скакунов.