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Ямальский фермер занялся восстановлением поголовья Приобской аборигенной лошади

Общество
Ямальский фермер занялся восстановлением поголовья Приобской аборигенной лошади

Ветеринары Салехарда провели чипирование Приобских аборигенных лошадей. Восстановлением поголовья животных занялся ямальский фермер Симон Васильев.

Для удобства каждую лошадь поселили в личные номера. Врачи вживляют чип в мышцы Приобских аборигенных скакунов, а через секунду считыватель определяет номер, пишет «Ямал-Медиа».

«Имеет маленький размер, то есть никак не влияет на организм. Он просто вживляется, и все. Остается пожизненно у лошади внутри организма», — объяснил ветврач Андрей Лисин.

Всего специалистам предстояло вживить чипы в 13 лошадей. Процедуру начали со старших особей. Такая мера позволит четко зафиксировать работу по восстановлению поголовья животных.

После специалисты отправят генетический материал каждой лошади в московский НИИ коневодства. Ученые уверены, что на Ямале находится исчезающая порода скакунов.
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