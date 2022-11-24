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Росгвардия нашла у украинских священников в Бердянске тротиловые шашки, мины и пистолеты

Общество
Росгвардия нашла у украинских священников в Бердянске тротиловые шашки, мины и пистолеты

Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и религиозную литературу для украинских националистов и военных в здании Украинской грекокатолической церкви в Бердянске. Кадры работы российских силовиков предоставила газета «Известия».

«Были обнаружены взрывчатые вещества в количестве трех тротиловых шашек, электронные взрыватели к ним, а также минометные мины и два пистолета», — сообщил силовик.

Тем временем Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена еще 35 российских военнослужащих. Бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени солдат направят в Москву для лечения и реабилитации.
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