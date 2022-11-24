Продюсер Шахиди перечислил самых востребованных на новогодних корпоративах артистов

Российские компании планируют пригласить звезд на новогодние корпоративы, несмотря на отъезд многих из них за границу. Наиболее востребованных артистов в предстоящие праздники назвал продюсер и организатор люксовых мероприятий Табриз Шахиди.
Государственные компании в этом году будут праздновать Новый год скромнее, чем обычно. Еще примерно три–пять процентов российских предприятий планируют гулять с привычным размахом, отметил Шахиди в беседе с изданием «Взгляд».
«Россиянам не до скучаний по уехавшим звездам. У одной части населения свои проблемы, как и обычно. А та часть населения, а это примерно 3–5 % компаний, которые в принципе "корпоративят" все время, как гуляли, так и будут гулять», — пояснил он.
По словам продюсера, у более 30 артистов уже расписаны выступления на декабрь. Самыми востребованными звездами стали Леонид Агутин, группа «Руки Вверх», Zivert, Shaman, Баста, Полина Гагарина, Елена Темникова и «Иванушки International».
Певец Shaman ранее возглавил топ-десять российских звезд уходящего года. Победу в рейтинге ему принес хит «Встанем», который держал первенство в трех чартах YouTube