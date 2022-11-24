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Блогер Роман Magic сыграет свадьбу со своей ассистенткой

Шоу-бизнес
Блогер Роман Magic сыграет свадьбу со своей ассистенткой

Блогер-разоблачитель фокусов с пятимиллионной аудиторией Роман Magic поделился с поклонниками радостным событием. В августе он планирует сыграть свадьбу с девушкой по имени Екатерина Малашенко.

В видео Романа она появлялась как ассистентка. Многие подписчики блогера впрочем подозревали, что экранную пару связывают не только рабочие отношения.

«Завтра будет важный день для нас с Катей. Мы официально станем мужем и женой. Свадьба будет в августе, завтра только регистрация. Но по закону мы уже будем женаты. Пожелайте нам удачи. Я самый счастливый человек в мире!» — поделился Роман.

Ранее о замужестве сообщила беременная актриса Лиза Моряк. Ее супругом стал режиссер Сарик Андреасян, отношения с которым у знаменитости завязались три года назад.
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