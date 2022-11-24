Блогер Роман Magic сыграет свадьбу со своей ассистенткой

Блогер-разоблачитель фокусов с пятимиллионной аудиторией Роман Magic поделился с поклонниками радостным событием. В августе он планирует сыграть свадьбу с девушкой по имени Екатерина Малашенко.
В видео Романа она появлялась как ассистентка. Многие подписчики блогера впрочем подозревали, что экранную пару связывают не только рабочие отношения.
«Завтра будет важный день для нас с Катей. Мы официально станем мужем и женой. Свадьба будет в августе, завтра только регистрация. Но по закону мы уже будем женаты. Пожелайте нам удачи. Я самый счастливый человек в мире!» — поделился Роман.
Ранее о замужестве сообщила беременная актриса Лиза Моряк. Ее супругом стал режиссер Сарик Андреасян, отношения с которым у знаменитости завязались три года назад.