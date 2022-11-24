Вылетевший из Владивостока в Новосибирск самолет запросил экстренную посадку в Приамурье

Самолет, следовавший из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлится в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщили в воздушной гавани Приамурья.
Рейс выполняет авиакомпания S7. Сообщается, что борт, вылетевший из Владивостока, экстренно развернулся над Амурской областью и собирается сесть в Благовещенске. Данные о случившемся подтвердили в аэропорту столицы Приморского края, пишет ТАСС.
«Борт летит к нам на запасной аэродром. Причина — одному из пассажиров стало плохо», — отмечается в сообщении.
На днях аварийную посадку совершил самолет, выполняющий рейс Москва — Астрахань. Согласно предварительным данным, на борту сработал датчик о неисправности шасси.