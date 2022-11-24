Вылетевший из Владивостока в Новосибирск самолет запросил экстренную посадку в Приамурье

Рейс выполняет авиакомпания S7. Сообщается, что борт, вылетевший из Владивостока, экстренно развернулся над Амурской областью и собирается сесть в Благовещенске. Данные о случившемся подтвердили в аэропорту столицы Приморского края, пишет ТАСС.