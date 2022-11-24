Ольга Бузова ушла за кулисы на концерте в Минске в объятиях неизвестного мужчины

Российская певица Ольга Бузова провела в Минске сольный концерт. После выступления один из белорусских поклонников артистки поднялся на сцену и вручил ей роскошный букет алых роз, передал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
При этом исполнительница долго не отпускала мужчину из своих объятий. Через какое-то время Бузова направилась за кулисы, и поклонник на глазах у изумленной толпы последовал за ней.
За сцену певица ушла, что-то нашептывая или целуя неизвестного мужчину. Все это сопровождалось удивленными, но в то же время одобрительными возгласами зрителей.
Ранее Ольгу Бузову заметили на романтическом свидании с участником проекта «Дом-2» Романом Гриценко. Пара провела вечер в одном их престижных ресторанов комплекса «Москва-сити».