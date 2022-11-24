Трое подростков получили ранения при стрельбе в американском ТЦ в штате Мэриленд

Стрельба произошла в торговом центре штата Мэриленд в США, сообщили очевидцы в соцсетях. В результате происшествия ранения получили четыре человека, среди которых трое — подростки.
Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, остальных — стабильное. На месте происшествия замечены несколько полицейских машин. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что в ходе стрельбы пули попали по окнам.
Детали и обстоятельства ЧП устанавливаются. Имя подозреваемого пока не озвучивалось. Также неизвестно, удалось ли полицейским задержать стрелка.
Недавно в Гаити под обстрел попал кортеж автомобилей посольства США.