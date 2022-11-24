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Юлия Пересильд вышла в свет с новым избранником

Шоу-бизнес
Юлия Пересильд вышла в свет с новым избранником

Актриса Юлия Пересильд в прошлом году разошлась с режиссером Алексеем Учителем. Но на днях артистка появилась на публике в компании нового возлюбленного.

Пересильд решила не пропускать премию Ok! Awards, которая проходила в Москве. Хоть актриса и не любит распространяться о личной жизни, но камеры журналистов были прикованы к ней. Спутником артистки оказался бывший актер «Гоголь-центра» Михаил Тройник.

Многие заподозрили, что между Юлией Пересильд и Михаилом Тройником не просто дружеские отношения. Пара все время держалась за руки и охотно позировала фотографам. Но вопросы о романе артисты предпочитали игнорировать.

Еще недавно актриса жаловалась на проблемы со здоровьем. Время от времени ее настигают боли в шее, спине и голове. Побороть недуг Юлии Пересильд помогает специалист по пилатесу, который подготовил для нее программу упражнений.
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