Власти Чукотки из-за метели отменили занятия для учеников начальных классов

Школьные занятия для учеников начальных классов отменены в пяти муниципалитетах Чукотки. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Роман Копин.
Причиной такого решения стали метель и сильный ветер. На востоке Чукотского АО порывы достигают 30 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до вечера четверга.
«На востоке Чукотского АО сильная метель с порывами ветра до 30 м/с. По прогнозу, такая погода сохранится до сегодняшнего вечера, возможно дальнейшее усиление ветра», — написал Копин в своем Telegram-канале.
Руководство школ может принять решение об отмене занятия и для учеников старших классов. Коммунальщики и оперативные службы региона приведены в режим повышенной готовности, временно отменены авиарейсы из окружной воздушной гавани.
Непогода до конца рабочей недели прогнозируется в Московском регионе. Жителей столицы ждут осадки в виде мокрого снега и гололедица.