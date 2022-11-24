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Власти Чукотки из-за метели отменили занятия для учеников начальных классов

Общество
Власти Чукотки из-за метели отменили занятия для учеников начальных классов

Школьные занятия для учеников начальных классов отменены в пяти муниципалитетах Чукотки. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Роман Копин.

Причиной такого решения стали метель и сильный ветер. На востоке Чукотского АО порывы достигают 30 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до вечера четверга.

«На востоке Чукотского АО сильная метель с порывами ветра до 30 м/с. По прогнозу, такая погода сохранится до сегодняшнего вечера, возможно дальнейшее усиление ветра», — написал Копин в своем Telegram-канале.

Руководство школ может принять решение об отмене занятия и для учеников старших классов. Коммунальщики и оперативные службы региона приведены в режим повышенной готовности, временно отменены авиарейсы из окружной воздушной гавани.

Непогода до конца рабочей недели прогнозируется в Московском регионе. Жителей столицы ждут осадки в виде мокрого снега и гололедица.
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