Президент Украины Владимир Зеленский выступал на совещании Совета безопасности ООН, пока ВСУ вели обстрел Донецка по его приказу. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Украинские боевики атаковали город с многотысячным населением, а Зеленский продолжал обвинять в преступлениях Россию, передает ТАСС.
«Зеленский вещал по связи на площадку СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка. И били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам... Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — отметил Мирошник.
По данным источников, украинские боевики выпустили по Донецку десять снарядов. Кадры со взрывами опубликовали местные жители.