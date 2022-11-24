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Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН во время массированного обстрела Донецка

Политика
Мирошник: Зеленский выступал перед СБ ООН во время массированного обстрела Донецка

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на совещании Совета безопасности ООН, пока ВСУ вели обстрел Донецка по его приказу. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Украинские боевики атаковали город с многотысячным населением, а Зеленский продолжал обвинять в преступлениях Россию, передает ТАСС.

«Зеленский вещал по связи на площадку СБ ООН в то самое время, когда шел массированный обстрел Донецка. И били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам... Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — отметил Мирошник.

По данным источников, украинские боевики выпустили по Донецку десять снарядов. Кадры со взрывами опубликовали местные жители.
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