Юрист Аванесов напомнил об уголовной ответственности за присвоение найденных денег

В случае случайного обнаружение денег Аванесов порекомендовал связаться с владельцем или обратиться в полицию. Человек, нашедший средства, имеет право сохранить их после уведомления правоохранительных органов. Также, согласно статье 227 ГК РФ, окончательно забрать находку себе можно после полугода безуспешных поисков хозяина.