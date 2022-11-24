Юрист Аванесов напомнил об уголовной ответственности за присвоение найденных денег

Присвоение случайно найденных денег или вещей может грозить уголовным преследованием. Об этом в беседе с порталом «Прайм» напомнил ведущий специалист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.
Эксперт указал, что трата чужих денежных средств расценивается как кража. У правоохранителей появляется основание для возбуждения уголовного дела в рамках статьи 158 УК РФ, в которой перечисляются признаки хищения чужого имущества.
В случае случайного обнаружение денег Аванесов порекомендовал связаться с владельцем или обратиться в полицию. Человек, нашедший средства, имеет право сохранить их после уведомления правоохранительных органов. Также, согласно статье 227 ГК РФ, окончательно забрать находку себе можно после полугода безуспешных поисков хозяина.
Если владелец все же объявился, нашедший может претендовать на вознаграждение. По словам юриста, в некоторых случаях оно достигает 20 процентов от утерянной суммы.
Меж тем стало известно, при каких условиях работодатели начисляют сотрудникам 13-ю зарплату. В частности, дополнительные выплаты могут предоставить за успехи в работе или большой стаж.