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Власти Великобритании призвали жителей снизить потребление электричества

Экономика
Власти Великобритании призвали жителей снизить потребление электричества

Жители Великобритании должны снизить потребление электроэнергии на фоне кризиса. Об этом заявил министр финансов Джереми Хант.

Чиновник выступил в комитете по финансам Палаты общин парламента Великобритании. Джереми Хант указал, что гражданам нужно сыграть свою роль в снижении энергетической зависимости из-за последствий украинского кризиса.

«Вот почему мы поставили национальную цель снизить потребление электроэнергии на 15%», — цитирует слова министра газета The Telegraph.

Подобные меры помогут семьям сохранить порядка 603 долларов в бюджете. Хант напомнил, что в Евросоюзе хотят снизить потребление электроэнергии на 13 процентов.

Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества, если возникнет угроза дефицита. Среди предложенных мер отмечается снижение температуры в стиральных машинах и отключение отопления в клубах.
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