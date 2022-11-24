Власти Великобритании призвали жителей снизить потребление электричества

Жители Великобритании должны снизить потребление электроэнергии на фоне кризиса. Об этом заявил министр финансов Джереми Хант.
Чиновник выступил в комитете по финансам Палаты общин парламента Великобритании. Джереми Хант указал, что гражданам нужно сыграть свою роль в снижении энергетической зависимости из-за последствий украинского кризиса.
«Вот почему мы поставили национальную цель снизить потребление электроэнергии на 15%», — цитирует слова министра газета The Telegraph.
Подобные меры помогут семьям сохранить порядка 603 долларов в бюджете. Хант напомнил, что в Евросоюзе хотят снизить потребление электроэнергии на 13 процентов.
Власти Швейцарии подготовили план по экономии электричества, если возникнет угроза дефицита. Среди предложенных мер отмечается снижение температуры в стиральных машинах и отключение отопления в клубах.