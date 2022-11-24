Экс-посол ЛНР Мирошник: страны Запада «забыли» осудить Украину за обстрелы Запорожской АЭС

Напомним, бойцы ВСУ возобновили обстрелы станции 19 ноября. По данным Министерства обороны РФ, всего за два дня украинские боевики выпустили по объекту около 25 снарядов. При этом один из них попал в крышу спецкорпуса №2, который используется для хранения ядерного топлива.