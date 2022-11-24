Экс-посол ЛНР Мирошник: страны Запада «забыли» осудить Украину за обстрелы Запорожской АЭС

Западные страны настолько увлеклись обвинениями в адрес России, что забыли упомянуть об ответственности киевских властей за атаки на атомную электростанцию в Запорожской области. Такое заявление сделал экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, комментирую заседание Совета Безопасности ООН.
Напомним, бойцы ВСУ возобновили обстрелы станции 19 ноября. По данным Министерства обороны РФ, всего за два дня украинские боевики выпустили по объекту около 25 снарядов. При этом один из них попал в крышу спецкорпуса №2, который используется для хранения ядерного топлива.
«"Западные партнеры" украинского режима на заседании так активно высказывали обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС, что забыли сказать, что обстрелы вели украинские военные формирования по приказу верховного главнокомандующего - (президента Украины Владимира) Зеленского. В потоке обвинений России им, похоже, показалось это не важным», — цитировало Мирошника издание ТАСС.
При этом на заседании СБ ООН по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. В ходе своей речи глава государства пригласил экспертов Всемирной организации посетить объекты критической инфраструктуры в стране и оценить их состояние.