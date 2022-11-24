Невролог Шахнович указал на связь между головной болью и лишним весом

Чтобы исключить связь между лишним весом и головной болью необходимо проверить кровь на свертывающие факты, липидный и жировой состав. Вместе с этим важно проверить сосуды на наличие атеросклероза. Если диагноз подтвердится, то потребуется длительное лечение, которое не ограничится принятием одной таблетки, заключил врач.