Невролог Шахнович указал на связь между головной болью и лишним весом

Лишний вес может стать причиной головной боли, поскольку он провоцирует нарушение кровоснабжения головного мозга. Об этом предупредил врач-невролог Виктор Шахнович.
Ожирение приводит к системному атеросклерозу, в результате которого сосуды теряют свою эластичность, отметил медик. В таком состоянии они становятся уязвимыми для отложения холестерина, из-за чего кислород хуже поступает к внутренним органам.
«Клетки головного мозга питаются за счет кислорода, а кислород несет кровь. Нарушение проходимости сосудов сердечно-сосудистой системы приводит к тому, что снижается поступление крови в головной мозг, и это является одной из причин головной боли», — цитирует Шахновича радио Sputnik.
Чтобы исключить связь между лишним весом и головной болью необходимо проверить кровь на свертывающие факты, липидный и жировой состав. Вместе с этим важно проверить сосуды на наличие атеросклероза. Если диагноз подтвердится, то потребуется длительное лечение, которое не ограничится принятием одной таблетки, заключил врач.
Справиться с ожирением можно путем занятий спортом и диеты. Однако злоупотреблять продуктами из рациона правильного питания тоже нельзя, поскольку они могут навредить организму.