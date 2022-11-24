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РИА Новости: ВСУ по приказу Зеленского проводят мобилизацию в русскоязычных областях

Армия
РИА Новости: ВСУ по приказу Зеленского проводят мобилизацию в русскоязычных областях

Украинские силовики проводят поголовную мобилизацию в русскоязычных областях по распоряжению президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ в Херсонской области.

Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 суток. Режим будет идти до 19 февраля следующего года, пишет РИА Новости.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — отметил представитель силовых структур.

По словам собеседника агентства, киевский режим пытается уничтожить потенциально опасное русскоязычное население за счет мобилизации. По указанию западных кураторов, ВСУ освобождают земли для переселенцев с Западной Украины, заключил представитель.
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