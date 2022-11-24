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АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» могут пополнить ряды ВМФ к Новому году

Армия
АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» могут пополнить ряды ВМФ к Новому году

Атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» и АПЛ «Красноярск» могут передать ВМФ России в канун 2023 года. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны.

Согласно информации собеседника, обе атомные подлодки перейдут в Тихоокеанский флот летом следующего года. Первым передадут крейсер «Генералиссимус Суворов» по Северному морскому пути, пишет ТАСС.

«По существующим планам, традиционно передача двух субмарин — "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" — может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря», — добавил источник.

На минувшей неделе прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ России на подлодке проекта 636.3 «Уфа». Субмарину построили на «Адмиралтейских верфях». Скоро она пополнит ряды Тихоокеанского флота.
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