АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» могут пополнить ряды ВМФ к Новому году

Атомный ракетный крейсер «Генералиссимус Суворов» и АПЛ «Красноярск» могут передать ВМФ России в канун 2023 года. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны.
Согласно информации собеседника, обе атомные подлодки перейдут в Тихоокеанский флот летом следующего года. Первым передадут крейсер «Генералиссимус Суворов» по Северному морскому пути, пишет ТАСС.
«По существующим планам, традиционно передача двух субмарин — "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" — может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря», — добавил источник.
На минувшей неделе прошла торжественная церемония поднятия флага ВМФ России на подлодке проекта 636.3 «Уфа». Субмарину построили на «Адмиралтейских верфях». Скоро она пополнит ряды Тихоокеанского флота.