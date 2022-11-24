Командир отряда «Крым» сообщил о снижении зарплат иностранных наемников на Украине

Средняя зарплата наемников в рядах ВСУ сократилась на 200-500 евро. Теперь она составляет около тысячи евро в сутки, сообщил командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».
Соответствующие данные были получены из показаний военнопленных, а также благодаря радиоперехватам. Речь идет о запорожском направлении, где в настоящий момент находится немало польских наемников. Об этом передает РИА Новости.
«В самом начале всего этого (боевых действий. — Прим. ред.), чтобы привлечь побольше народу, были (в качестве вознаграждения иностранным наемникам. — Прим. ред.) суммы такие: 1200–1500 евро в день. Сейчас где-то в районе 1000 евро такая у них зарплата дневная», — уточнил «Бонд».
Испанское издание El Pais ранее также раскрыло зарплаты иностранных наемников на Украине. По данным портала, суммы доходят до 4 тысяч долларов в месяц.