Почти 370 семей Надымского района переехали в новое жилье с начала года

До конца года власти Надымского района выдадут сертификаты на улучшение жилищных условий еще 23 семьям. Тем, кто выбыл из госпрограммы в связи с достижением предельного возраста, предоставили социальные выплаты. Субсидии на приобретение жилья по программе «Сотрудничество» получили 57 семей. Они смогут купить квартиру в Тюменской области.