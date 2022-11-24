Почти 370 семей Надымского района переехали в новое жилье с начала года

Более 360 семей Надымского района воспользовались различными программами и смогли улучшить жилищные условия. Об этом сообщили в местной администрации.
Всего с начала года в новое жилье переехали 367 семей. Из ветхих и аварийных домов перебрались 106 граждан. А программой «Молодая семья» воспользовались еще 167 человек, пишет сайт «Север-Пресс».
До конца года власти Надымского района выдадут сертификаты на улучшение жилищных условий еще 23 семьям. Тем, кто выбыл из госпрограммы в связи с достижением предельного возраста, предоставили социальные выплаты. Субсидии на приобретение жилья по программе «Сотрудничество» получили 57 семей. Они смогут купить квартиру в Тюменской области.
Порядка 200 многодетных семей Ямала воспользовались региональными сертификатами, которые выдаются вместо земельных участков. Больше всего субсидий реализовано в Ноябрьске.