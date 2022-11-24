Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почти 370 семей Надымского района переехали в новое жилье с начала года

Общество
Почти 370 семей Надымского района переехали в новое жилье с начала года

Более 360 семей Надымского района воспользовались различными программами и смогли улучшить жилищные условия. Об этом сообщили в местной администрации.

Всего с начала года в новое жилье переехали 367 семей. Из ветхих и аварийных домов перебрались 106 граждан. А программой «Молодая семья» воспользовались еще 167 человек, пишет сайт «Север-Пресс».

До конца года власти Надымского района выдадут сертификаты на улучшение жилищных условий еще 23 семьям. Тем, кто выбыл из госпрограммы в связи с достижением предельного возраста, предоставили социальные выплаты. Субсидии на приобретение жилья по программе «Сотрудничество» получили 57 семей. Они смогут купить квартиру в Тюменской области.

Порядка 200 многодетных семей Ямала воспользовались региональными сертификатами, которые выдаются вместо земельных участков. Больше всего субсидий реализовано в Ноябрьске.
государственные программы жилищные условия Надымский район
Военкоры ФАН
Лучшие в аду