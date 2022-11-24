Парламент Польши раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины

Польская сторона обязана ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника на пост замглавы МИД Украины. Об этом заявил вице-спикера сейма страны, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский, передает издание DoRzeczy.
«Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины – это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам», — отреагировал Згожельский в эфире телеканала TVP1.
Польский политик отметил, что Мельник приравнял деятельность бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что представляет собой «скандал». По словам Згожельского, власти Польши в сложившейся ситуации должны официально отреагировать на назначение дипломата как на «провокацию», потребовав «возобновления эксгумации» жертв Волынской резни и «прекращения подобного рода провокаций».