Парламент Польши раскритиковал назначение Мельника в МИД Украины

Польский политик отметил, что Мельник приравнял деятельность бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, что представляет собой «скандал». По словам Згожельского, власти Польши в сложившейся ситуации должны официально отреагировать на назначение дипломата как на «провокацию», потребовав «возобновления эксгумации» жертв Волынской резни и «прекращения подобного рода провокаций».