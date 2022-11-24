Небензя не исключил показ записи выступления Зеленского в ООН

Заседание СБ ООН в среду было созвано по инициативе Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия выступал по видеосвязи, что противоречит правилам международной организации. По словам Небензи, Россия не против участия политика, однако оно должно быть очным.