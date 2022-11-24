Небензя не исключил показ записи выступления Зеленского в ООН

Участники заседания Совета Безопасности ООН могли видеть запись выступления президента Украины Владимира Зеленского, а не живую трансляцию. Такое мнение высказал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Заседание СБ ООН в среду было созвано по инициативе Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия выступал по видеосвязи, что противоречит правилам международной организации. По словам Небензи, Россия не против участия политика, однако оно должно быть очным.
«Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение», — добавил постпред.
Вместе с этим Небензя прокомментировал ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам дипломата, они являются следствием накачки страны западным вооружением.