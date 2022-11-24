Лукашенко заявил, что украинский народ заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией

Украинский народ вскоре начнет подталкивать президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Такого мнения придерживает белорусский лидер Александр Лукашенко, согласившийся дать интервью телеканалу «Звезда».
Политик пообщался с журналистами на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшего в Ереване. В ходе беседы глава государства призвал Киев к началу диалога с Москвой и рассказал, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на переговоры.
«Посмотрите, через год-два народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что это началось?" Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. "Почему у тебя на территории идет конфликт?" Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, (к тому) чтобы сесть за стол переговоров», — указал Лукашенко.
При этом он добавил, что в отличие от рядовых граждан представители украинских властей даже в текущей ситуации хорошо живут. По словам президента Белоруссии, Зеленский получает «Хаймарсы» на 200 миллионов долларов лишь за появление на публике в «нестираной кофточке». А в этом время обычные люди вынуждены сидеть без электричества.
Ранее Александр Лукашенко рассказал, что ждет западные страны в случае нападения на Минск и Москву. Как предупредил политик, ответ заставит задрожать не только Европу.