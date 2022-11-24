Лукашенко заявил, что украинский народ заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией

При этом он добавил, что в отличие от рядовых граждан представители украинских властей даже в текущей ситуации хорошо живут. По словам президента Белоруссии, Зеленский получает «Хаймарсы» на 200 миллионов долларов лишь за появление на публике в «нестираной кофточке». А в этом время обычные люди вынуждены сидеть без электричества.