Постпред Ульянов объявил Запад главным врагом рыночной экономики

Запад расширяет тоталитарное давление на сферу экономики, становясь главным ее врагом. Об этом заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.
Именно об этом свидетельствует стремление Европейского союза ввести потолок цен на газ и нефть. Однако, по словам дипломата, эти попытки обречены на провал.
«Запад — главный враг рыночной экономики. Они хотят установить потолок цен на импорт российской нефти и газа. Тоталитаризм расширяется на экономическую сферу Западом. Безуспешные усилия. Москва уже заявила, что не будет экспортировать нефть и газ на этих условиях», — отметил Ульянов в своих социальных сетях.
Агентство Bloomberg ранее заявило, что переговоры ЕС по ценовому потолку на газ зашли в тупик. По данным издания, страны-участницы не могут согласовать предельную стоимость топлива.