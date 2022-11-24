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Постпред Ульянов объявил Запад главным врагом рыночной экономики

Политика
Постпред Ульянов объявил Запад главным врагом рыночной экономики

Запад расширяет тоталитарное давление на сферу экономики, становясь главным ее врагом. Об этом заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

Именно об этом свидетельствует стремление Европейского союза ввести потолок цен на газ и нефть. Однако, по словам дипломата, эти попытки обречены на провал.

«Запад — главный враг рыночной экономики. Они хотят установить потолок цен на импорт российской нефти и газа. Тоталитаризм расширяется на экономическую сферу Западом. Безуспешные усилия. Москва уже заявила, что не будет экспортировать нефть и газ на этих условиях», — отметил Ульянов в своих социальных сетях.

Агентство Bloomberg ранее заявило, что переговоры ЕС по ценовому потолку на газ зашли в тупик. По данным издания, страны-участницы не могут согласовать предельную стоимость топлива.
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