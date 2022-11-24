Зеленский сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в половине областей Украины

Половина украинских областей осталась без электричества в среду, 23 ноября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в соответствующем видеообращении к гражданам.
По словам политика, полностью оказались обесточены 11 регионов. При этом глава государства пообещал, что специалисты будут проводить восстановительные работы круглосуточно.
«Когда я получал вечером отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества". По состоянию на начало ночи, постепенно подключаем новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно», — сказал Зеленский.
На данный момент к электроснабжению подключены 20 процентов бытовых потребителей в Киевской области. Жителям Черкасской области, в свою очередь, пока придется довольствоваться лишь работающей критической инфраструктурой.
В Одесской области свет восстановили в 10 процентах домов. Тем не менее сложная ситуация сохраняется и в ряде других регионов, включая столицу.
Ранее Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на срочном заседании Совета Безопасности ООН. В ходе своей речи глава государства пригласил экспертов Всемирной организации оценить состояние энергетической инфраструктуры на Украине.