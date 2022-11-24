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Джонни Депп появится в новых «Пиратах Карибского моря» после пятилетнего перерыва

Шоу-бизнес
Джонни Депп появится в новых «Пиратах Карибского моря» после пятилетнего перерыва

Голливудский актер Джонни Депп сыграет роль в шестой части «Пиратов Карибского моря». Его имя указано в списке артистов и технического персонала, участвующего в съемках киноленты, передает The Sun.

Фильм получил предварительное название «День в море» (A Day At The Sea). Его пробные съемки запланированы на февраль 2023 года и пройдут в Великобритании. Сейчас проект находится на начальном этапе.

Имя режиссера пока неизвестно, однако исполнительным продюсером может выступить Брюс Хендрикс. Он принимал участие в съемках первых трех частей франшизы.
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