Небензя: украинские националисты осуществляют расправы над жителями правого берега Днепра

Украинские националисты, взявшие под контроль правый берег Днепра, начали репрессии против мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В качестве прикрытия они используют постановление о «комендантском часе». Об этом дипломат сообщил на заседании Совета безопасности.
«Зашедшие на правый берег Днепра украинские националисты уже начали массовые чистки и репрессии в отношении местного населения. Представительница украинской власти Луговая заранее предупредила, что ВСУ будут "отстреливать предателей как собак"», — заявил Небензя.
Ранее постпред призвал ООН прокомментировать свидетельства пыток военнопленных украинскими боевиками. Небензя напомнил, что подобные действия являются нарушением Женевской конвенции.