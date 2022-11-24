Небензя назвал удары России по инфраструктуре Украины ответом на накачку Киева оружием

Ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины являются ответом на накачку киевского режима оружием со стороны Запада. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Еще одной причиной, по которой Россия обстреливает инфраструктуру Украины, являются безрассудные заявления Киева. В частности, речь идет о призывах одержать победу над Москвой.
Небензя добавил, что Россия будет подрывать боеспособность ВСУ, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию». По словам дипломата, украинским властям необходимо начать переговоры, чтобы урегулировать вопросы, из-за которых была начата спецоперация.
«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.
Дипломат также прокомментировал жертвы среди мирного населения на Украине. По словам Небензи, вина за смерть граждан лежит на системе противовоздушной обороны ВСУ.