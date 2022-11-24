Юрист Грешнова разъяснила условия начисления 13-й зарплаты

Чаще всего 13-ю зарплату получают военнослужащие, сотрудники бюджетной сферы или крупных компаний. Денежное вознаграждение полагается работникам, которые показали хорошие успехи, имеют большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие, пишет «Прайм».