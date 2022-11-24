Юрист Грешнова разъяснила условия начисления 13-й зарплаты

Решение о выплате 13-й зарплаты сотрудникам не является обязательным и принимается самим работодателем. Об этом напомнила руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.
Чаще всего 13-ю зарплату получают военнослужащие, сотрудники бюджетной сферы или крупных компаний. Денежное вознаграждение полагается работникам, которые показали хорошие успехи, имеют большой стаж или указанное в Положении об оплате труда условие, пишет «Прайм».
Работодатель имеет право не начислять сотрудникам 13-ю зарплату, если компания находится в трудной экономической ситуации. В таком случае может быть принято решение о выборе другого способа поощрения работников, заключила Грешнова.