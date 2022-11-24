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Экономист Беляев предупредил о подорожании ряда продуктов с 1 декабря

Экономика
Экономист Беляев предупредил о подорожании ряда продуктов с 1 декабря

Магазины начнут подготовку к Новому году в первых числах декабря. Какие продукты подорожают, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Продавцы, по словам специалиста, пользуются стремлением россиян пышно отметить Новый год. В первых числах декабря начнут дорожать продукты, которые встречаются на праздничном столе, пишет радио Sputnik.

«Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — добавил Беляев.

Цены повысятся до 15 процентов на ряд товаров. Наибольший рост затронет икру и рыбу, копчености. По мнению экономиста, подорожает алкоголь, овощи и фрукты.

На днях специалисты подсчитали, как изменилась стоимость салата оливье в России. Сейчас продукты для блюда подешевели на 0,4%, поэтому четыре порции обойдутся в 375 рублей.
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