Экономист Беляев предупредил о подорожании ряда продуктов с 1 декабря

Магазины начнут подготовку к Новому году в первых числах декабря. Какие продукты подорожают, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Продавцы, по словам специалиста, пользуются стремлением россиян пышно отметить Новый год. В первых числах декабря начнут дорожать продукты, которые встречаются на праздничном столе, пишет радио Sputnik.
«Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — добавил Беляев.
Цены повысятся до 15 процентов на ряд товаров. Наибольший рост затронет икру и рыбу, копчености. По мнению экономиста, подорожает алкоголь, овощи и фрукты.
На днях специалисты подсчитали, как изменилась стоимость салата оливье в России. Сейчас продукты для блюда подешевели на 0,4%, поэтому четыре порции обойдутся в 375 рублей.