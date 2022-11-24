Politico: Запад ищет способы нарастить производство вооружения из-за истощенных арсеналов

Отмечается, что украинские вооруженные силы расходуют около пяти-шести тысяч артиллерийских снарядов в день. В связи с этим на Западе ищут способы нарастить производство данных боеприпасов, а также противотанковых комплексов и новых средств противовоздушной обороны.