Politico: Запад ищет способы нарастить производство вооружения из-за истощенных арсеналов

Западные страны рассматривают различные способы увеличить производство вооружения и боеприпасов в условиях регулярных поставок военной помощи Украине. Об этом пишет газета Politico.
Согласно информации источника, страны пытаются понять, «как быстрее закупить и произвести новые вооружения». Дело в том, что постоянные поставки военной помощи Украине «неослабевающими темпами истощают их запасы».
Отмечается, что украинские вооруженные силы расходуют около пяти-шести тысяч артиллерийских снарядов в день. В связи с этим на Западе ищут способы нарастить производство данных боеприпасов, а также противотанковых комплексов и новых средств противовоздушной обороны.
Как рассказал газете министр обороны Швеции Пол Йонсон, со дня начала спецоперации на Украине Запад не имел возможности увеличить мощности оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что компании ожидают новых контрактов.
При этом на Западе продолжают оказывать поддержку Киеву. Так, Европейский банк реконструкции и развития утвердил выделение Украине финансовой помощи. Сообщается, что ее размер составит 384 миллиона долларов.