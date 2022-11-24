Die Welt: украинские беженцы спровоцировали «стрессовую ситуацию» в Германии

Германия оказалась в «чрезвычайно стрессовой ситуации» из-за большого потока украинских беженцев. На это обратила внимание министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, передала газета Die Welt.
Политик адресовала письмо федеральному правительству, в котором рассказала об ухудшающейся ситуации с размещением переселенцев. Один только Баден-Вюртемберг за последнее время принял 164 тысячи беженцев, из которых 139 тысяч — выходцы с Украины.
«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — указала Гентгес.
Опасения министра поддержал мэр Лейпцига Буркхард Юнг. Он предупредил, что зимой переселенцев может стать еще больше. В связи с этим политик указал на необходимость подготовить украинские города к холодам, чтобы сократить количество желающих покинуть родные дома.
Меж тем гражданам страны предложили греться в отделениях правоохранительных органов в случае отключения электроэнергии в жилых помещениях. С соответствующей инициативой выступил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.