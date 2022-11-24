Die Welt: украинские беженцы спровоцировали «стрессовую ситуацию» в Германии

Политик адресовала письмо федеральному правительству, в котором рассказала об ухудшающейся ситуации с размещением переселенцев. Один только Баден-Вюртемберг за последнее время принял 164 тысячи беженцев, из которых 139 тысяч — выходцы с Украины.