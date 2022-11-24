Марин Ле Пен: Франции нужно перестать вооружать Украину

Франции необходимо прекратить снабжать Украину вооружением, так как это создает риски для собственной безопасности. Такое заявление сделала глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Париж передал Киеву 18 самоходных установок Caesar, бронированные машины. Министерство вооруженных сил одобрило поставки буксируемых гаубиц TRF1 калибром 155 миллиметров.
«Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности. Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, - это техника, которой не хватает самой Франции. Поставка тяжелого вооружения, в котором нуждается наша армия, ослабляет нас и создает риски для нашей внутренней безопасности», — приводит слова Ле Пен радиостанция Fance Info.
Ранее украинские СМИ сообщили о передаче Киеву систем залпового огня TLRG-230 турецкого производства. Анкара официально никаких комментариев не предоставляла по данному вопросу.